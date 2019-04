Ellie Lust: ’Spannend om eigen broek op te houden’

Ellie Lust loopt mee met een politiekorps in El Salvador. „Ik ben nooit bang hè, maar wel op m’n hoede.” Ⓒ avrotros

Ellie Lust is een ’gelukkig mens’ met een tweede reeks van Ellie op patrouille. Na haar onvrijwillige vertrek bij de politie vorig jaar ging zij een onzekere tijd tegemoet. Inmiddels heeft veel zich in haar voordeel gekeerd. „Ik ben in jaren niet zo ontspannen geweest.”