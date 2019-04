Gerard Joling: ’Heel flauw, typisch Gordon’

Gordon liet donderdag op Facebook weten: „Er is nog zoveel eenzaamheid in de maatschappij. Door bij RTL te tekenen heeft Gerard dit programma opgeblazen.” Gerard is het hier niet mee eens, zo laat hij weten aan RTL Boulevard: „Als hij gewoon gebleven was, hadden we het programma gewoon kunnen blijven maken. Hij is voor een groot zak geld naar Talpa gegaan. Ik wens hem daar veel succes mee, maar hij moet natuurlijk niet de boel gaan omdraaien, dat is heel flauw.”

Gordon plaatste het bericht, omdat hij donderdag voor het eerst in twee jaar weer moest optreden, dit keer in een zorginstelling in Meppel. Reden genoeg voor Gerard om eens flink terug te sneren: „Ik hoop dat er heel veel mensen doof zijn in het tehuis in Meppel.”

Geer liet verder weten een nieuw programma bij RTL te gaan maken voor en met ouderen. Inhoudelijke details kon hij nog niet geven.