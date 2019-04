Dit vindt Barbie van het babynieuws van ex Rolf Tangel

Dat laat Rolf weten aan Shownieuws. „Samantha had het gehoord in de media en die berichtte mij natuurlijk van: ’Is dit waar?’ Ik zei: ’Ja, je kent me toch?’ Dat vond ze geniaal, zei ze ook.”

Barbie had wel een heel bijzonder verzoek voor als de kinderen geboren zijn. „Ze vroeg wel als ik een meisje kreeg of ik haar Samantha ging noemen. Ik zeg: ’Nou ja, ik kan het proberen te overleggen, ik denk kleine kans. Maar we kunnen het altijd proberen’.”

De relatie tussen Rolf en de realityster liep vorig jaar na een half jaar op de klippen. De twee hebben nog „sporadisch” contact. „Het gaat goed met haar, dat vind ik het belangrijkste. Ze moet lekker nog een beetje uit de media blijven, even lekker aan haar zelf werken en dan komt het wel weer goed met d’r.”

