Complete black-out voor RTL-weerman Maurice Middendorp

„Zo’n laagje ijs, dat zorgt ervoor dat de bloesem wordt beschermd en er uiteindelijk geen eh... Nou, in ieder geval geen eh... Wat wou ik zeggen haha? Ehm... dat er in ieder geen eh...”, stamelde hij. Maurice lost zijn black-out sympathiek op: „In ieder geval, ik ga even door naar de volgende kaart.”

Bij de volgende foto, van een caravan met voortent, ging het weer mis: „Op de camping waren bijna geen mensen te bekennen. Maar vorige week... Nou, ik ga even heel rustig ademhalen en u vertellen wat het weer de komende dagen gaat doen.”

Maurice was zichtbaar opgelucht toen de uitzending was afgelopen. Op Twitter steken veel mensen de weerman een hart onder de riem.