AVROTROS produceert serie met Michael C. Hall

Shadowplay is ontwikkeld door Måns Mårlind, een van de medebedenkers van de Deens-Zweedse hitserie The Bridge. Het is een misdaadthriller die zich afspeelt vlak na de Tweede Wereldoorlog. Taylor Kitsch (True Detective) speelt een Amerikaanse agent die naar Berlijn wordt gestuurd om daar een politie-eenheid te vormen die de orde in de volledig vernietigde stad moet herstellen.

Zijn belangrijkste doelwit is ’Engelmacher’ Gladow, de Al Capone van het naoorlogse Berlijn. Deze rol wordt gespeeld door Sebastian Koch, die in Nederland vooral bekend werd dankzij zijn rollen in Zwartboek van Paul Verhoeven, de serie Homeland en het drama Das Leben der Anderen.

Vampierenserie

De opnames vinden grotendeels plaats in Praag, waar op een enorme set een deel van het naoorlogse Berlijn is gereconstrueerd. De bedoeling is dat er meer verhaallijnen worden ontwikkeld die zich in Berlijn afspelen. De eerste acht afleveringen worden dit jaar gedraaid; voor 2020 staan er nog acht afleveringen gepland.

Het is niet de eerste internationale serie die AVROTROS coproduceert. De omroep participeerde vorig jaar in Heirs of the Night, een grote Europese vampierenserie die Penoza-regisseur Diederik van Rooijen heeft gemaakt.