Juan Carlos (81) behandeld voor huidkanker

Dat Juan Carlos (81) iets was overkomen, bleek 22 maart toen hij in Madrid het stierenvechten van de Feria de San Isidro bijwoonde. De koning had een naast een pleister ook een grote blauwe plek op zijn gezicht. Dat riep vragen op. Had hij zich gestoten, was hij gevallen, had hij ruzie gehad? Dat alles bleek niet het geval te zijn.

Er was sprake van effusie, zo meldde een woordvoerder van het Zarzuela paleis uiteindelijk: het doorlekken van lichaamsvocht als gevolg van de chirurgische ingreep om het plekje op de huid weg te halen. De ingreep is standaard voor mensen die deze vorm van huidkanker hebben. In Spanje zijn dat er wel honderdduizend per jaar, vertelden specialisten die donderdag in diverse Spaanse media werden ondervraagd over de ingreep.

De verwachting is dat de koning wel met enige regelmaat moet terugkomen voor controle. Wanneer hij weer het ruime sop kiest om te gaan zeilen zal hij zich beter moeten insmeren en een hoed met een brede rand moeten dragen, zeggen diezelfde specialisten.