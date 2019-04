Helga van Leur steekt stamelende weerman hart onder de riem

De meteoroloog ging tijdens het RTL Half Acht Nieuws even de mist in toen hij een black-out had. Middendorp stamelde zich door het weerbulletin heen en was zichtbaar opgelucht toen zijn blokje er op zat.

„Is mij ook eens gebeurd en dan staat het huilen je nader dan het lachen, kan ik je vertellen”, laat Helga weten. „Het is echt een zwaardere job dan veel mensen denken! Maar klasse zoals hij zich herpakte.”

Op sociale media was de hashtag #rtlweer trending donderdagavond. Sommigen gaven Middendorp de wind van voren, maar veel mensen gaven hem ook vooral veel bijval.