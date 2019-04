Nederlandse regisseur Joosje Duk maakt Engelstalige speelfilm

Het project is finalist voor de SFFILM Westridge Grant, een prestigieuze Amerikaanse filmbeurs. Het initiatief ondersteunt scenarioschrijvers van wie projecten focussen op maatschappelijke problemen en actuele sociale vraagstukken.

Naast Sunshowers maakte Duk in Nederland de korte film Glad IJs met Achmed Akkabi in de hoofdrol. De film speelt deze week op het Oscar-kwalificerende Atlanta Film Festival. Eerder dit jaar ontwikkelde Joosje in samenwerking met de VPRO een comedy pilot over supermarktmedewerkers, Gappies.

Haar Amerikaanse afstudeerfilm NIGHT won vorig jaar de Huffington Post Arts Impact Award. Duk was eerder als actrice te zien in de KPN-serie B.A.B.S. Ook speelde ze in Publieke Werken en Snuf de Hond.