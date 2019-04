’t Schaep met de 5 Pooten-musical gaat op reis

De voorstelling is na de première zondag bijna drie maanden in het DeLaMar Theater te zien en staat daarna een week in Rotterdam. Maar vanaf september volgt een tournee door heel Nederland

Andere acteurs die grote rollen in de voorstellingen spelen, zijn Eva van der Gucht, Ellen Pieters, John Buijsman en Jetty Mathurin. ‘t Schaep is gebaseerd op de beroemde serie uit de jaren zestig en de remake van ruim tien jaar geleden.

Harry Bannink

In zowel serie als musical volgt het publiek de besognes van een groep vaste bezoekers van een café in de Jordaan. De beroemde liedjes, zoals We zijn toch op de wereld om mekaar te helpen niewaar?, Het zal je kind maar wezen en As je mekaar niet meer vertrouwen kan werden gecomponeerd door Harry Bannink.

De serie, geschreven door Eli Asser, werd in de jaren zestig door miljoenen mensen bekeken. In 2006 volgde een remake met onder anderen Loes Luca, Pierre Bokma, Carry Tefsen en Georgina Verbaan. Die, en de vier daaropvolgende series, waren enorm populair.