Hannah Montana-kostuums geveild voor goed doel

De show, die van 2006 tot en met 2011 werd uitgezonden, betekende de doorbraak van Miley Cyrus als zangeres/actrice. Miley speelde in de serie de hoofdrol van Miley Stewart, die in het dagelijks leven een gewoon tienermeisje was, maar 's avonds door het leven ging als de internationale popster Hannah Montana.

Op de veiling worden onder meer kledingstukken van Miley te koop aangeboden die ze tijdens de show en de bijbehorende muzikale tournees droeg. Het geld dat met de veiling wordt ingezameld, gaat naar Wilder Minds, een organisatie die zich inzet voor bedreigde diersoorten.

De veiling vindt plaats op zaterdag 18 mei in het Hard Rock Café in New York. Belangstellenden kunnen ook online bieden op de stukken.