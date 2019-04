Tim Haars en Susan Visser lezen Amsterdamned voor

Dat heeft Imagine donderdag bekendgemaakt. De bijzondere bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met scenaristencollectief Winchester McFly.

Amsterdamned uit 1988 vertelt over een psychopatische moordenaar die de Amsterdamse grachten onveilig maakt. Het is aan rechercheur Erik Visser (Huub Stapel) om de gek te pakken. De film trok een miljoen bezoekers. Naast Stapel spelen Monique van de Ven, Serge Henri Valcke, Wim Zomer, Hidde Maas en Tatum Dagelet hoofdrollen in de film.

Rotterdoom

Dick Maas is aanwezig bij de 'special reading'. De regisseur bekende eerder al wel te hebben overwogen een vervolg op de film te maken, die als werktitel Rotterdoom had. Het project kwam begin jaren negentig echter niet van de grond.

Op Imagine vindt overigens ook een crowdfunding plaats voor de financiering van een documentaire over het leven en werk van Dick Maas. Het project is geïnitieerd door producent Jan Doense en regisseur Jeffrey De Vore. De werktitel luidt Boodschappen doe je bij Albert Heijn, naar een van de bekendste uitspraken van de regisseur.