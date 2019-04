Lhbt-serie Anne Plus krijgt seizoen 2

In de eerste reeks van Anne Plus denkt de hoofdpersoon terug aan haar liefdes van de afgelopen vier jaar als studente in Amsterdam. In iedere aflevering van elf minuten stond een relatie centraal. De makers, scenarist Maud Wiemeijer en regisseur Valerie Bisscheroux, ontwikkelden het idee voor de serie vanwege de gebrekkige representatie van lesbische meisjes in de media.

In het nieuwe seizoen staat elke aflevering een stel uit de directe omgeving van Anne centraal. Hun liefdesrelaties hebben invloed op het leven van Anne en bezorgen haar ook de nodige problemen, waar ze niet altijd even verstandig mee omgaat. Actrice Hanna van Vliet keert terug als het titelpersonage.

Het eerste seizoen werd goed ontvangen en was te zien op talloze festivals in het buitenland. De reeks wordt geproduceerd door Millstreet Films.