Ex On The Beach-Shelly: Kevin is écht de vader van mijn kind

Aan 6 Inside vertelt Shelly dat ze in de tijd dat ze met Kevin was, met niemand anders seks gehad heeft en dat het dus niet anders kan dan dat hij de vader is van haar dochter Lenthy. „Ze lijkt ontzettend op Kevin. Ik ben zeker dat niemand anders de vader kan zijn. De vergelijkingen zijn heel treffend.”

Op steun van Kevin hoeft ze niet te rekenen, alhoewel hij dat in eerste instantie wel toezegde. Hij beloofde langs te komen om erover te praten, maar tot dusverre is dat nog niet gebeurd. „Ineens kreeg ik een videoboodschap van hem waarin hij nogal veel gedronken had en zei het niet meer te geloven en dat hij er niet meer aan mee wou doen.”

Shelly wil vooral voor Lenthy dat Kevin wat beter zijn best doet. „Ooit gaat mijn dochter toch vragen: ’Wie is papa?’ Ik wil toch een uitleg klaar hebben. Dan kan hij ooit beslissen of hij zijn dochter wil zien.”