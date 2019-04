Tony Neef geopereerd aan staar

De staar zat hem flink dwars, zo vertelt hij aan Shownieuws. „Ik was op vakantie op Gran Canaria. Ik zei tegen mijn man: ’Ik had net zo goed thuis kunnen blijven’.”

Op het toneel had Tony geen problemen, maar op de weg des te meer. „In het verkeer is het heel belangrijk dat je de borden kan lezen, dat kon ik niet meer. Ik heb er op het toneel helemaal geen last van, maar dan hoef je niet zo ver te zien.”

1 mei wordt de muscialster geholpen aan zijn linkeroog. Iets waar hij totaal niet tegenop ziet: „Ik dacht nu de hele tijd dat ze met de voorbereidingen bezig waren. Na twintig minuten zei die man: ’Zo, klaar.’ Ik ben totaal niet zenuwachtig geweest, ik heb totaal niets gevoeld.”