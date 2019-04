Komedie met Lisa Smit gaat naar Hollywood

Het theater opende voor het eerst in 1927 zijn deuren en was gastheer van menig legendarische filmpremière, zoals de eerste Star Wars-film in 1977. Ook vormde het Chinese Theatre drie keer het decor voor de Oscar-uitreiking.

All The Single Ladies! werd geschreven en geregisseerd door Yfke van Berckelaer, die eerder als scenariste werkte aan de komische serie De Meisjes van Thijs. Het geheel Engels gesproken All The Single Ladies! gaat over een jonge vrouw (Smit), die door haar vriendinnen onaangenaam verrast wordt met een singles party. Terwijl zij driftig aan dit feest probeert te ontsnappen, ontmoet ze opeens een mysterieuze zwerver (Tomer Pawlicki) die alles op zijn kop zet.

All The Single Ladies! werd tijdens haar internationale tournee diverse malen bekroond. Lisa Smit is bekend uit films als Redbad en TBS en is binnenkort in de bioscoop te zien in de speelfilm Baantjer Het Begin. Ook is ze bezig met de opnames van de eerste Nederlandse Netflix-serie Ares.