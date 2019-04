Disney+ werkt aan tv-serie van Love, Simon

Love, Simon draaide vorig jaar in de bioscopen en vertelt over een tienerjongen (Nick Robinson) die worstelt met zijn coming-out. Het was de eerste grote Amerikaanse coming of age-film met een homoseksueel hoofdpersonage. Recensenten prezen de film onder meer omdat die voor niet-lhbt's invoelbaar maakte hoe lastig het kan zijn om op jonge leeftijd uit de kast te komen.

De film werd in Nederland onder meer onder de aandacht van het tienerpubliek gebracht door de populaire YouTube-ster Rutger Vink, die op zijn kanaal eerder vertelde over zijn moeilijke coming-out.

Regisseur Greg Berlanti, die de film maakte, is niet betrokken bij de ontwikkeling van de televisieserie. Meer details over de serie zijn nog niet bekend.