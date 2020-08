’Bijvrouw Thaise koning vrijgelaten uit gevangenis’

Het paleis heeft officieel geen mededelingen gedaan maar uit het afsluiten van straten rond de gevangenis en het plotseling twee dagen lang verbieden van bezoek vanwege schoonmaakactivteiten, maakten waarnemers op dat de eerder circulerende berichten over een spoedige vrijlating van 'Koi' inderdaad klopten.

Aanvankelijk zou het de bedoeling zijn dat de voormalige lijfwacht en vorig jaar kortstondig tot 'nobele concubine' gepromoveerde 'Koi' pas volgende week naar Garmisch-Partenkirchen zou gaan om zich daar bij Vajiralongkorn te voegen. Een in het Thaise koningshuis gespecialiseerde journalist meldde vrijdag echter dat de koning kennelijk haast heeft en haar sneller willen laten overkomen.

Vajiralongkorn (68) is vier keer getrouwd. De laatste keer was vorig jaar mei met een andere voormalige lijfwacht en oud-stewardess Suthida Tidjai (42), enkele dagen voor zijn kroning. In de troonzaal was Sineenat Wongvajirapakdi (35) toen ook al aanwezig, al werd ze niet benoemd. Dat gebeurde tot ieders verrassing pas twee maanden later toen ze door het paleis werd gepresenteerd als 'gemalin', een positie die het Thaise hof bijna een eeuw niet meer had gekend.

In oktober vloog Sineenat de laan uit, rechtstreeks de gevangenis in omdat ze zich volgens een verklaring van het hof had misdragen, met name ook richting koningin Suthida. Kennelijk kon de koning haar niet vergeten en wel vergeven, ook al wordt hij in Beieren naar verluidt bijgestaan door meer dan een dozijn gezelschapsdames.