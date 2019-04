Laatste GoT-scène Jon Snow was 'natte scheet'

„Mijn laatste draaidag werd een stuk of achttien keer verplaatst, tot op het punt dat ik niet eens meer wist wanneer het nou was”, vertelt Kit. „Toen was het ineens zo ver en deed ik de scène en die was best wel doorsnee. Ik liep gewoon ergens met Liam (Cunningham, die Davos Seaworth speelt, red.) en Jacob (Anderson, de vertolker van Grey Worm, red.). Het had geen nattere scheet van een scène kunnen zijn geweest”, aldus Kit.

Toch moest de acteur wel even een traantje wegpinken bij het idee dat zijn Game of Thrones-avontuur toch echt voorbij was. „Ik dacht ’oké, ik ben echt klaar met de show. Het is geweldig, het is mijn grote trots en ik vond het een eer om er aan mee te werken, maar het is klaar nu.’”

Het laatste seizoen van Game of Thrones is vanaf 15 april te zien in Nederland.