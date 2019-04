China koopt ’De dirigent’

Wel moeten daarvoor nog wat bureaucratische horden worden genomen. Het biografische drama over Antonia Brico, die in de jaren 20 van de vorige eeuw als eerste vrouw een symfonieorkest dirigeerde, zal ook in Taiwan, Zuid-Korea en Japan op het witte doek worden uitgebracht. Dat meldt sales agent Daniëlle Raaphorst.

Vijftien jaar lang werkte schrijver-regisseur Maria Peters (Sonny Boy, Pietje Bell) aan haar droomproject over Antonia Brico (1902-1989), in de film gespeeld door actrice Christanne de Bruijn. Als ouvreuse van een concertzaal in het Amerikaanse Oakland ziet de uit Rotterdam afkomstige immigrantendochter de Nederlandse maestro Willem Mengelberg (Gijs Scholten van Aschat) zijn orkest aanvuren. Ter plekke besluit zij: ook ik word dirigent. Haar voornemen stuit al snel op een muur van scepsis, hoon, tegenwerking en seksediscriminatie. Toch laat zij zich daardoor niet weerhouden.

Film draait al 24 weken

De dirigent draait inmiddels al 24 weken onafgebroken in de Nederlandse bioscopen en heeft hier tot nu toe ruim 140 duizend bezoekers getrokken. En binnenkort zal dus ook het buitenland kennis kunnen maken met Brico’s strijd om serieus te worden genomen als orkestleider. „Het valt mij op dat bijzondere vrouwen in de geschiedenis makkelijk vergeten worden. Dat was mijn belangrijkste drijfveer om deze film te maken”, stelt regisseur Maria Peters.

Peters is opgetogen over de buitenlandse interesse. „Dat de film waar je zo hard aan gewerkt hebt, overal gezien en gewaardeerd wordt, is het grootste compliment dat je kunt krijgen.” Haar echtgenoot Dave Schram, die De dirigent produceerde, reageert ook verheugd. „Ik ben heel trots. Het zou een bekroning op ons werk zijn als Brico’s verhaal wordt doorverteld door middel van deze film.”

Nog meer successen

Daniëlle Raaphorst, die met haar bedrijf Incredible Film ook verantwoordelijk was voor de verkoop van Prooi, denkt dat er nog meer successen te behalen zijn met De dirigent. „Tal van andere landen hebben inmiddels interesse getoond. We zullen de film tijdens het Festival van Cannes dan ook aan potentiële kopers vertonen tijdens een marktscreening.”

Als sales agent heeft Raaphorst naar eigen zeggen een paar goede verkoopargumenten in handen. „De dirigent straalt een luxe uit die aan Hollywoodfilms doet denken. Daarnaast spreekt het verhaal van Antonia Brico en haar strijd om gelijkheid internationaal aan.”