’Wij wilden nog heel graag een derde kindje’

John Heitinga en zijn vrouw Charlotte-Sophie wilden altijd al een groot gezin. Met de komst van hun derde zijn ze aardig op weg. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tien jaar na de geboorte van JOHN HEITINGA’s eerste kindje, JEZEBEL, en zeven jaar na de geboorte van LENNOX dient zich nu een derde aan. ,,We zijn dolblij met de komst van onze zoon of dochter. We wilden dit nog zo graag. We zijn dolgelukkig’’, vertelt de voormalige voetbalinternational.