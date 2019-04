Eva Jinek stopte met Twitter vanwege ’kutlach’

„Ik vond dat ik alles moest volgen en moest weten wat er speelde”, vertelde Eva. „Maar op een gegeven moment las ik dat iemand had geschreven: wat heb jij een kutlach.”

Dit ene zinnetje bleef heel lang in haar hoofd zitten. „Ik wilde op een gegeven moment in de uitzending lachen. Maar in een split second bedacht ik me - want ik had een kutlach.” Dat was het moment waarop zij besloot Twitter te verlaten.

Het afscheid nemen van Twitter heeft Jinek meer zelfverzekerd gemaakt, stelt zij. „Ik ben bevrijd, ik ken nauwelijks meer schaamte. Ik hoor niet meer al die stemmetjes in mijn hoofd, al die dingen die de hele tijd over je worden gezegd.”