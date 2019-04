RTL-weerman ontroerd door reacties na black-out

De meteoroloog ging donderdagavond tijdens het RTL Half Acht Nieuws even de mist in doordat hij een black-out had. Middendorp stamelde zich door het weerbulletin heen en was zichtbaar opgelucht toen zijn blokje erop zat.

Op sociale media kreeg Middendorp veel steunbetuigingen. Onder meer oud-collega Helga van Leur stak hem een hart onder de riem en bekende dat het ’mij ook eens is gebeurd. Dan staat het huilen je nader dan het lachen, kan ik je vertellen. Het is echt een zwaardere job dan veel mensen denken! Maar klasse zoals hij zich herpakte’.

Middendorp geeft tegen RTL Nieuws toe dat hij op het moment van de black-out ’door de grond wilde zakken. Dan duren die minuten wel heel erg lang. Dit is wel mijn ergste nachtmerrie, dit wil je niet’. Hij zal vrijdagochtend gewoon weer te zien zijn in het RTL Nieuws.

De meteoroloog presenteert nooit met een autocue; hij leert alle teksten voor iedere uitzending uit zijn hoofd. „Ik neem de hele presentatie door en heb dan de rode draad in mijn hoofd. Dat gaat eigenlijk altijd goed.” Maar donderdagavond ’begon ik te malen en kwam er niet meer uit. Maar je moet door, dus toen heb ik geprobeerd mijn rust te pakken en terug te gaan naar de weerkaarten’.

