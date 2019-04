Beau blijft ’dicht bij zichzelf’ voor talkshow

„Hij liet bij RTL los waar hij goed in is, namelijk strak interviewen”, stelde Van Erven Dorens. „Hij moest met de druk van de kijkcijfers in zijn rug leuk gaan doen. Dat ging fout, hij had dicht bij zichzelf moeten blijven.”

De presentator kon nog weinig zeggen over het exacte programma dat hij gaat maken. RTL-baas Sven Sauvé zei in de uitzending van Jinek dat ’we de kaders van het programma samen bepalen. Binnen die kaders is het aan Beau en zijn redactie om alles in te vullen’.

In de goot gelegen

Van Erven Dorens beklemtoonde zich niet gek te laten maken door druk of verwachtingen. „Ik heb onder in de goot gelegen de afgelopen jaren, mij krijg je niet gek”, lachte hij. „Ik ga ervoor, ik ken geen schaamte. Ik ga gekke dingen doen: soms een goed gesprek, soms humor. Ik ben een veelvraat, maar dat is ook mijn valkuil.”

Hij erkende een opportunist te zijn; eerder had Van Erven Dorens beloofd dat RTL nooit bij hem aan zou hoeven kloppen als het programma van Twan Huys zou mislukken. „Ik ging ervan uit dat Twan het zes jaar zou doen, dat voor mij de kansen over waren. Maar ik ben ook een teamplayer en de zender heeft het nodig dat er iets gebeurt op dat tijdstip. Ik wil het graag een keer proberen.”

