S10 voor het eerst in top tien bij bookmakers

De wedkantoren denken nu dat Nederland twee procent kans heeft om het Eurovisie Songfestival te winnen. Oekraïne wordt nog steeds als de grootste kanshebber gezien, nu met een winkans van 26 procent. Italië staat op de tweede plaats met 18 procent.

Van een aantal deelnemende landen is nog niet bekend met welke liedje of welke artiest zij naar Turijn zullen afreizen. Zo is er van Zweden (plaats 3), Griekenland (4), Verenigd Koninkrijk (6) en België (8) nog niets te horen maar hebben ze mede op basis van eerdere prestaties een lage quotering.

S10 presenteerde De Diepte vorige week donderdag. Het lied is in Nederland goed ontvangen. Op Spotify was het nummer vier dagen lang het best beluisterde liedje. Maandag passeerde Antoon haar met zijn nummer Hallo.