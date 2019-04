Stichting Aap roept Ellemieke op tot actie

Op Facebook prijst Stichting Aap dat Ellemieke na alle commotie de foto van Instagram heeft verwijderd. Zo valt te lezen: „Ellemieke heeft de post op Instagram met de betreffende foto inmiddels verwijderd. Da's een goeie eerste stap, maar een nog betere vervolgstap zou zijn om aandacht te vragen voor het misbruik van wilde dieren in de toeristische industrie.”

Eerder was de stichting donderdag ontstelt over het plaatje waarop ze met het tijgerwelpje poseert. „Teleurgesteld in Ellemieke Vermolen. Hoewel zij ons 10 jaar geleden heeft geholpen met een campagne voor onze chimpansees, vindt zij het blijkbaar een goed idee om op de foto te gaan met een tijgerwelpje bij Zoological Wildlife Foundation, die allerlei interacties met wilde dieren voor veel geld verkoopt aan de bezoekers.”

„Ook na de vele kritische reacties op haar post blijft zij volhouden dat dit oké is en dat Jacob een legitiem opvangcentrum runt (zie haar reactie rechts). Helaas, Ellemieke, je bent er, zoals zoveel mensen, keihard ingetuind, ten koste van de dieren...”, aldus Stichting Aap.

Ellemieke verwijderde donderdag de foto die ze had geplaatst, nadat veel mensen negatief reageerden. Later tikte ze in een nieuw bericht: „Sommige reacties begrijp ik, maar sommige ook echt niet. Ik ben zeker van mening dat een tijger niet aan de lijn hoort.” Ook stelde zij dat ze zich ’misschien had vergist’ in de stichting ZWF Miami. „Dus mijn excuus, ben ook maar een mens met een groot hart voor dieren die een beter leven verdienen. Ik denk dat ZWF dat doet. Als dat niet zo is dan zijn het leugenaars en ben ik te goed gelovig.”

