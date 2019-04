Publiek loopt weg bij show ’rat’ Lubach

Lubach plaatste een foto van de volle zaal, gezien vanaf het podium. De komiek deelt vaker afbeeldingen van de theaters waarin hij speelt. Maar nu vertelt hij er in de tekst bij dat er mensen wegliepen. Er lijkt enige verbazing in zijn woorden door te klinken. „Ik heb denk ik over alle politici van alle politieke kleuren al wel grapjes gemaakt”, aldus Lubach. „Maar mijn grapjes over een zekere rechtse politicus leverden me vanavond een welluidend ’linkse rat!’ op, alvorens iemand de zaal verliet. Even daarvoor waren er drie Urkers al vertrokken tijdens grappen over de kerk.”

Een van de hoogtepunten van de voorstelling is een rap over een ex-minnares van Thierry Baudet, constateerden meerdere recensies. Het Forum voor Democratie van Baudet werd bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart in meerdere provincies de grootste partij, waaronder Flevoland. Ook bevat de voorstelling veel grappen over de kerk. Lubach heeft overigens zijn kritiek op het christelijke geloof nooit onder stoelen of banken gestoken.

Het bleef trouwens wel een leuke avond, ondanks de weglopers. „Deze 99% die bleef zitten was dan weer super!” voegt Lubach aan zijn post toe. „Dank voor een enerverende en enthousiaste avond in Emmeloord.” Veel bezoekers delen deze mening, blijkt uit de comments. Lubach speelt zijn solo-voorstelling nog tot eind juni door het hele land.

