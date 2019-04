Met het Oog op Morgen herdenkt Max van Weezel

Politici als Mark Rutte en collega’s als Joost Vullings haalden herinneringen op aan de ruim veertig jaar dat Van Weezel werkzaam was als journalist. Ook passeerden veel fragmenten van interviews en programma’s van de radiomaker de revue.

De playlist van de uitzending bestond uit nummers waar Van Weezel van hield. Zo kwam The Beach Boys langs met Sloop John B en het nummer Angel of Harlem van U2. De journalist bezocht vorig jaar nog een concert van Bono.

Presentatrice Lucella Carasso vertelde dat Van Weezel, die 24 jaar deel uitmaakte van de poule van presentatoren, de afgelopen maanden heel veel steunbetuigingen heeft ontvangen van luisteraars. „Het was niet alleen een moeilijke dag voor de familie en collega’s, maar ook voor de luisteraars”, stelde Carasso. „We hebben bij het Oog gemerkt hoe vertrouwd en dichtbij hij voor veel luisteraars was. Hij was een ankerpunt in de week.”

Het programma Argos, waar Van Weezel ook voor werkte, besteedt zaterdag aandacht aan het overlijden van de journalist.