Mick Jagger plaatst foto op Twitter na operatie

De voorman van The Rolling Stones staat in een tuin, met zijn handen in zijn zakken. Hij oogt gezond. „A walk in the park!” luidt de begeleidende tekst.

De 75-jarige Engelsman moest onder het mes om zijn hartklep te laten vervangen. Het nieuws van de operatie kwam eind maart naar buiten.

De tournee van de groep werd daarom opgeschort. Zeventien optredens moesten worden afgezegd. Het is niet duidelijk wanneer de gecancelde optredens worden ingehaald.

