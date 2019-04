Henk Poort en Tim Akkerman in Beste Zangers

Op Ibiza gaan de artiesten de uitdaging aan om elkaars nummers te coveren. Op het zonnige eiland leren de zangers elkaar op een andere manier kennen en verdiepen ze zich in elkaars repertoire. Elke week staat één van de artiesten centraal, die zijn of haar eigen of meest gekoesterde liedjes uitleent.

Vorig jaar was Davina Michelle een van de blikvangers van het programma. Zij brak definitief door dankzij haar deelname door Glen Faria's Duurt te lang van een nieuw jasje te voorzien. Het werd een nummer 1-hit.