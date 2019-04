De stad Chicago klaagt Jussie Smollett aan

Smollett werd vorige week gesommeerd 130.000 dollar te betalen om de gemaakte uren te vergoeden en daarvoor zou hij een maand de tijd krijgen. De voormalig Empire-ster deed dit niet, waardoor de juridische afdeling van de stad nu in actie komt.

Jussie beweerde in januari te zijn aangevallen door twee mannen, die hem fysiek zouden hebben belaagd omdat hij homoseksueel is. Later bleek dat hij deze actie zelf in scène zou hebben gezet, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Het leverde hem ook ontslag bij Empire op.