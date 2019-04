Amber Heard: Johnny werd een monster

De verklaring is een reactie op de laatste stap van Johnny. Hij klaagde Amber vorige maand aan wegens smaad en eiste 50 miljoen dollar van haar.

In Ambers verklaring staat dat Johnny haar herhaaldelijk heeft geslagen, aan haar haar heeft getrokken en haar keel heeft dichtgeknepen. De 55-jarige acteur zou een totaal ander persoon worden als hij onder invloed was: gewelddadig met waanvoorstellingen. „We noemden die versie van Johnny ’het monster”’, zo staat in de documenten.

Johnny stelde eerder in zijn aanklacht dat Amber met valse beschuldigingen publiciteit probeert te krijgen om haar eigen carrière een boost te geven. Ook stelt de acteur dat juist zij hem aanviel: „Mevrouw Heard is geen slachtoffer van huiselijk geweld; ze is de aanstichter.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.