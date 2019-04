Extra kaarten voor concerten André Rieu

De plaatsen zijn beschikbaar gekomen vanwege een herindeling van de stoelen. Ook zijn eerder vrijgehouden plaatsen voor gasten en media nu in de verkoop gedaan.

Rieus concerten vinden dit jaar plaats van 4 tot en met 21 juli op het Vrijthof in Maastricht. Er worden zo’n 150.000 bezoekers verwacht uit meer dan 85 landen.

André Rieu is net terug uit Roemenië waar hij vier uitverkochte concerten gaf. Van april tot juni staan concerten gepland op in Oost- en Noord-Europa. In juli keert de musicus weer terug naar zijn thuishaven Maastricht. In september treedt André Rieu voor het eerst op in Colombia.