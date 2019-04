Schoten langs begrafenisstoet Nipsey Hussle

Het incident kwam kort na Nipsey Hussles herdenking in het Staples Center, dezelfde plek waar in 2009 het afscheid van Michael Jackson plaatshad. Ruim 21.000 mensen woonden de dienst bij. Nog eens honderden stonden langs de route van de rouwstoet.

Tijdens de herdenking werd onder meer een brief van voormalig president Barack Obama voorgelezen, sprak Snoop Dogg en zong Stevie Wonder. Ook Nipsey's vriendin Lauren London kwam aan het woord. Samen hebben ze een tweejarige zoon: Kross.

Nipsey Hussle, wiens echte naam Ermias Asghedom is, werd op 31 maart neergeschoten voor zijn kledingwinkel in Los Angeles. Hij overleed aan zijn verwondingen. Er is een verdachte aangehouden, die vooralsnog elke betrokkenheid ontkent.