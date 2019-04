Douwe Bob weer vrijgezel

Op de vraag of Douwe momenteel verliefd is, antwoordt hij bij 100% NL: „Verliefd? Nee... Nee, ik ben niet verliefd nu.”

Hij is bij de radiozender om te vertellen over zijn nieuwe single. „Consider is een allerlaatste smeekbede aan een vriendin die het heeft uitgemaakt. Het is de laatste kans. Kom op schatje, laten we het nog één keer doen”. Vertelde de zanger aan Barry Paf. “In mijn situatie was dat helaas tevergeefs. Maar voor alle mensen die dat wel voelen; dit is de laatste kans, dus pak hem!”, waarmee hij doelt op zijn vorige relatie die na zes maanden begin 2018 op de klippen liep.

Bekijk ook: Douwe Bob met vriendin op stap in India

In februari liet Douwe weten nog ’in de ware liefde’ te geloven en bedankte zijn nieuwe vriendin in zijn speech bij de Edison Awards. Hij liet toen in het midden of het om Anouk ging, de jonge vrouw waarmee hij op vakantie in India was.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.