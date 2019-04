Maan en Tony Junior op 7th Sunday Festival

Eerder deze week werd de komst van het Belgische dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike al aangekondigd. Ook W&W, Nervo, Clapton en Michel de Hey komen op pinksterzondag 8 juni naar het festivalterrein De Roos in Erp, bij Veghel.

In totaal worden vijftien podia gebouwd, waarop meer dan 120 artiesten staan geprogrammeerd. De kaartverkoop voor 7th Sunday Festival is inmiddels geopend. Het festival vindt altijd plaats op Pinksterzondag. Het is ieder jaar met 40.000 bezoekers uitverkocht.