Jussie Smollett blaast stoom af op Hawaii

Op de beelden, waarop Jussie breedlachend te zien, lijkt hij weer even onbezorgd. De acteur werd gespot in een nationaal park met familie.

Eerder vrijdag werd bekend dat de stad Chicago Jussie heeft aangeklaagd omdat hij heeft geweigerd een vergoeding te betalen voor de overuren die politieagenten hebben gespendeerd aan zijn zogenaamde ’hate crime’.

Jussie beweerde in januari te zijn aangevallen door twee mannen, die hem fysiek zouden hebben belaagd omdat hij homoseksueel is. Later bleek dat hij deze actie zelf in scène zou hebben gezet, wat hem op veel kritiek kwam te staan. Het leverde hem ook ontslag bij Empire op. Het Openbaar Ministerie liet eind vorige maand alle aanklachten vallen.