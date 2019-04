Robbie Williams stopt met X Factor

„Helaas is het onmogelijk om alles te doen... We vinden het jammer dat we niet meer terugkeren in X Factor dit jaar. We zullen echter nog wel werken aan een aantal projecten met Simon Cowell, en omdat we grote fans zijn van de show zullen we wel gewoon kijken en stemmen.”

Over wat voor aankondiging Robbie en Ayda gaan doen, kan de zanger nog niets kwijt. „We kunnen het nog niet zeggen.”