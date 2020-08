Snollebollekes-festival gaat twee dagen duren

Het festival was begin dit jaar binnen een kwartier uitverkocht. Door de coronacrisis moest het festival worden verplaatst naar volgend jaar, maar de belangstelling voor kaarten was onverminderd groot. Daarom heeft Snollebollekes besloten om een extra dag toe te voegen aan het festival, dat 4 en 5 september 2021 plaatsvindt op Aquapark Best. Op beide festivaldagen is plaats voor 40.000 bezoekers.

„Ik ben ontzettend blij dat ik nóg meer fans de kans kan geven om naar mijn eigen festival in m’n achtertuin te komen, want we hebben zóveel gave plannen voor volgend jaar!”, aldus frontman Rob Kemps, die zelf in Best woont.

De kaartverkoop voor de tweede festivaldag gaat op 26 september van start.