Amerikanen moeten songfestival missen

De finale werd de afgelopen twee jaar uitgezonden door Logo, een televisiezender van Viacom die zich richt op de lhbt-gemeenschap in de VS. In 2018 keken er ruim 74.000 mensen toen Israël de competitie won. Wereldwijd kijken er 200 miljoen mensen naar het liedjesfestijn.

Het songfestival is juist dit jaar weer interessant voor de Amerikanen aangezien superster Madonna de pauze-act is tijdens de finale. Tegen haar komst klinken overigens steeds meer protesten. Activisten roepen de zangeres via sociale media op haar optreden af te zeggen vanwege het langlopende conflict tussen Israël en de Palestijnen. Ze wijzen Madonna erop dat ze in 2014 twitterde dat ’niemand het recht heeft om de levens van onschuldige kinderen in Gaza te vernietigen’.

Bekijk ook: Madonna tóch naar Songfestival in Tel Aviv