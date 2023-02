Warner Bros. klaagt Paramount aan om South Park-afleveringen

Warner Bros. beweert in 2019 500 miljoen dollar (474 miljoen euro) aan Paramount en South Park-makers Trey Parker en Matt Stone betaald te hebben voor het exclusieve recht om 333 afleveringen van de animatieserie te streamen op HBO Max in de Verenigde Staten. Daar zouden ook de dan nog te verschijnen seizoenen 24 tot en met 26 onder vallen. Warner Bros. zegt in 2020 te horen hebben gekregen dat het 24e seizoen geen tien afleveringen zou bevatten omdat de productie stil was gelegd vanwege de coronacrisis.

Nu beweert Warner Bros. dat de makers van South Park verder gingen met het maken van content, met het doel om dat op een streamingdienst van Paramount te laten verschijnen. Volgens Warner Bros. werd dat vermoeden bevestigd toen Paramount in augustus 2021 aankondigde om South Park-afleveringen te streamen via Paramount +. De deal zou zijn gemaakt tot en met seizoen 30 in 2027.

„In plaats van hun verplichtingen jegens Warner/HBO na te komen, is er geprobeerd om de voorwaarden van de overeenkomst uit 2019 te omzeilen”, luidt de aanklacht van Warner Bros. In een reactie zegt Paramount de claims „ongegrond” te vinden. „Wij kijken ernaar uit om dit via een juridisch proces aan te tonen”, aldus een woordvoerder.