Frank Dane betrapt inbreker

Het voorval gebeurde aan het eind van de middag, toen de vriendin van Frank belde dat ze voor de deur stond en even boodschappen ging doen, maar nog even naar het toilet moest. De dj besloot mee naar de winkel te gaan met z’n vriendin, en wilde van het appartement op de derde verdieping naar beneden lopen terwijl zijn vriendin door het trappenhuis naar boven liep. Opeens hoorde hij zijn vriendin ongemakkelijk met iemand praten, zo vertelt hij in zijn eigen radioprogramma op Radio 538: „Ik hoorde haar zeggen: ’Wat doe jij hier, jij hoort hier niet, voor wie kom je dan’.”

Frank voelde meteen dat het mis was. „Je hoort het gelijk aan de toon. Ik ren drie trappen tegelijk naar beneden en zie daar een gast staan en denk: die hoort hier niet.” Volgens de dj had de jongen een slap verhaal over dat hij een pakketje bezorgd had, zijn sleutel kwijt was en even terug gegaan was om die te zoeken. „De deur stond nog open en op het moment dat het ongemakkelijk en agressief werd, snelde hij er vandoor.”

Frank heeft de politie gebeld en wist de dader goed te beschrijven. Of hij is opgepakt, kon de dj niet zeggen. Hij vindt het vooral voor zijn zwangere vriendin erg vervelend: „Ze heeft een klein moment met hem beneden in dat halletje gestaan en dat is niet leuk nee. Ik ben blij dat het goed is afgelopen.”