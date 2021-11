Winnetou-actrice Marie Versini (81) overleden

In de film van regisseur Harald Reinl speelde Marie Versini het kleine zusje van misschien wel de bekendste fictieve indiaan die er is, Winnetou, gespeeld door Pierre Brice. Zijn verhaal is bekend: aanvankelijk zag hij Old Shatterhand als zijn vijand, dat bleek verre van wederzijds. Uiteindelijk werden ze bloedbroeders die nog vele avonturen zouden beleven, en Nscho-tschi zou zelfs trouwen met de beste vriend van haar broer. Van Winnetou zouden nog talloze films en series verschijnen.

Nog altijd kent Winnetou wereldwijd een grote schare fans. Zij zijn dan ook geschrokken van het heengaan van Marie Versini. Dat is ook Hella Brice, de weduwe van de man die Winnetou gestalte gaf. Zij onderhield al jaren een warme vriendschap met de Franse actrice en zegt: „Nu ben je ’in het licht’, bij de mensen die je al zijn voorgegaan. We zullen altijd van elkaar houden. Liefs, je zus Hella.”

Marie Versini overleed afgelopen maandag op 81-jarige leeftijd. Ⓒ ANP/HH

Ook de inmiddels 95-jarige Ralf Wouter, die de rol van Sam Hawkens speelde, is bedroefd. „Nog even en we zijn er allemaal niet meer.”

Versini speelde de rol van Nscho-tschi op 23-jarige leeftijd en werd al snel een van de favorieten onder de Winnetou-aanhangers. Toen zij vroegtijdig overleed in de verhaallijn, waren de fans daar zo boos over dat later werd besloten haar toch weer terug te laten keren.