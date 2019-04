Arjen Lubach geeft twee extra shows in Amsterdam

De voorstellingen in de schouwburg aan het Leidseplein volgen op twee uitverkochte avonden die Lubach in theater Carré geeft. Voor Lubach is het de eerste keer dat hij solo in Carré staat.

De 39-jarige Lubach is sinds december bezig met een theatertournee, waarvoor zijn tv-programma Zondag met Lubach een half jaar moet wijken. De zestig resterende voorstellingen zijn uitverkocht. Voor de tv-opnames zijn nog wel plaatsen beschikbaar.

