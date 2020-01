’Lucinda Riley breekt alle records’

Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeiffer, goed voor een respectabele 145.000 exemplaren, staat op de tweede plek. Op de derde plaats prijkt Rutger Bregman die 140.000 boeken van De meeste mensen deugen verkocht.

Heel bijzonder is dat Lucinda Riley bovendien elf keer in de top 100 van best verkochte boeken voorkomt. „Riley breekt alle records. Ze verslaat echt alles en iedereen. Zelfs verkoopkanonnen als Sonja Bakker en J.K. Rowling laat zij ver achter zich”, zegt een woordvoerder van de CPNB, die de lijst elk jaar publiceert.

Vijf van haar boeken (allemaal uit de Zeven zussen-reeks) bezetten zelfs een positie in de top tien. „Dit is nooit eerder vertoond.” Riley, die in Londen woont en werkt, kwam vandaag speciaal naar Amsterdam over om de oorkonde in ontvangst te nemen die bij dit bijzondere nieuws hoort.

Drugsverslaving

Het is zeker niet uitgesloten dat de schrijfster haar ongelooflijk grote succes ook in 2020 kan voortzetten. Op 18 februari verschijnt haar nieuwste roman: De zeven zussen. Zon. Hierin doet Riley het verhaal van de bloedmooie Electra (een van de zeven geadopteerde zussen) uit de doeken, die kampt met een drugsverslaving. Het boek belooft de lezers niet alleen naar het bruisende New York maar ook naar de uitgestrekte vlaktes van Kenia te brengen.

Riley werkt al jaren aan haar serie, waarvan ze wereldwijd al meer dan 15 miljoen exemplaren verkocht. Toch had ze aanvankelijk moeite om een uitgever voor haar pennenvruchten te vinden. „Iedereen was sceptisch”, vertelde Riley eerder in een interview aan deze krant.

„Niemand liep warm voor mijn verhalen die losjes gebaseerd zijn op de mythologie rondom de zeven sterren die al eeuwenlang tal van zeelieden helpen navigeren en natuurvolken, van de Maya's tot de Aboriginals inspireren. Als ik vertelde over mijn personage Pa Salt, die zeven dochters adopteerde, en dat zijn naam een anagram is van de Griekse god Atlas, die de hele wereld op zijn schouders droeg, zag ik ze met hun ogen rollen. Ze geloofden er niet in.”

Boomhut

Het bestverkopende spannende boek van 2019 was Façade van Esther Verhoef, op nummer zes. Ook in de bibliotheken is Lucinda Riley populair. De zeven zussen staat op de derde plek van meest uitgeleende boeken van afgelopen jaar. De eerste plek in die lijst was ook dit jaar weer voor een kinderboek: De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen van Andy Griffiths en Terry Danton. De twee schrijver bezette met een ander boek uit die reeks ook de tweede plek.

In totaal werd er voor €563 miljoen aan boeken in Nederland verkocht. Lezers kochten, zo becijferde de CPNB, in totaal 40 miljoen boeken. Daarmee daalde de afzet, voor het eerst in vijf jaar met bijna 4 %. Dat de omzet desalniettemin groeide met 2% is te danken aan de btw-verhoging op papieren boeken.