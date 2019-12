Bas Muijs in het geheim ’getrouwd’

In gesprek met weekblad Weekend krijgt de voormalige Goede Tijden, Slechte Tijden-ster de vraag of Sabine en hij ooit in het huwelijksbootje zullen stappen, waarna Bas verklapt stiekem al getrouwd te zijn. Tijdens een vakantie in gokstad Las Vegas, een paar jaar geleden, beloofde de acteur eeuwige trouw.

„Toen ik daar voor de deur stopte en tegen Sabine zei: ’Nou, stap maar uit’, reageerde ze verbaasd met: ’Maar we moeten toch nog veel verder rijden?’ Ik antwoordde dat we er al waren en op dat moment begreep ze wel hoe laat het was,” aldus de acteur.

Elvis

Geheel in de stijl van Las Vegas werd het stel in de echt verbonden door niemand minder dan The King. „We waren met z’n tweetjes en werden getrouwd door een man die verkleed was als Elvis. Dat was enerzijds grappig, maar aan de andere kant was het voor ons héél emotioneel. We wisten op dat moment dat we voor altijd bij elkaar zouden blijven.”

De twee dachten in eerste instantie dat het huwelijk hier zou worden erkend als een officiële verbintenis, maar dat is helaas niet zo. „We hadden dat wel leuk gevonden, maar uiteindelijk zijn Sabine en ik dus niet voor de wet getrouwd. Daarom komt het er hier ook nog wel een keer van.” Het stel is er nog niet over uit wanneer dat zal zijn. „Wie weet, als ons derde kindje er is.”

Bas en Sabine zijn de ouders van dochter Emma (5) en zoon Daan (2). Komend voorjaar verwacht het stel een meisje.

Bekijk ook: Bas Muijs wordt weer vader