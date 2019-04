Japans keizerspaar bezoekt Kinderland

Ⓒ Hollandse Hoogte

Het Japanse keizerspaar heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Kinderland, een pretpark voor kinderen in Yokohama. Keizer Akihito en keizerin Michiko namen een kijkje bij ’Kodomo no kuni’ omdat het in 1959 is opgericht ter ere van hun huwelijk. Woensdag vierde het paar zijn diamanten bruiloft.