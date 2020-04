Filmfestival Cannes overweegt rode loper met mondkapjes

De nieuwe editie zou half mei plaatsvinden. Deze week zou de competitie voor de Gouden Palm worden aangekondigd. Benedetta, de nieuwe film van Paul Verhoeven, was vrijwel zeker in de selectie opgenomen. Maar door de coronacrisis zijn alle grote evenementen in Frankrijk tot half juli afgelast.

Frémaux en zijn team denken toch na over hoe Cannes 2020 op een andere manier vorm kan krijgen, bevestigt hij. Zo zou Cannes wellicht in het najaar door kunnen gaan met alleen maar Europese titels, mits de corona-epidemie dit toestaat. „We overwegen zelfs een rode loper met mondkapjes”, aldus Frémaux. „Maar we moeten afwachten hoe het gaat na 11 mei, als de Franse overheid een begin gaat maken met het versoepelen van de lockdown-maatregelen. Zo’n alternatief festival zou alleen kunnen als tegen de zomer de coronabesmettingen sterk zijn afgenomen.”

De organisatie overweegt ook, als er geen fysiek evenement kan plaatsvinden, om titels die zijn geselecteerd een predicaat ’Cannes 2020’ te geven. Deze kwalificatie kunnen zij dan wel gebruiken bij de promotie van de film als deze uitkomt in de bioscopen. „We willen en kunnen niet zomaar doorgaan naar de volgende editie”, aldus de directeur. „We moeten als filmindustrie de schouders eronder zetten om de schade aan de filmindustrie zoveel mogelijk te beperken.”