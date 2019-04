De kracht van kleuters

De jonge én hoogbejaarde deelnemers van Kleuters tegen kwalen. Ⓒ FOTO Omroep Max

Kan het samenbrengen van volstrekt verschillende generaties, ieder geboren in een andere eeuw, de gezondheid en het geluk van een groep ouderen veranderen? In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië is een dergelijk experiment, uitgevoerd op televisie, al geslaagd. Met Kleuters tegen kwalen brengt Omroep Max nu een Nederlandse variant op het scherm.