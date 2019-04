Miss Montreal: ’Ik paste niet in het Koningsdag-programma’

„Ja ik zou meedoen maar paste toch niet meer in het programma werd me verteld”, aldus Sanne Hans. Echt wakker ligt de zangeres er niet van: „Maar all good hoor :) I hartje Amersfoort toch wel en kan nu lekker even uitslapen voor ik moet spelen in Breda bij 538.”

Artiesten die op Koningsdag wel optreden in Amersfoort zijn Maan, Jan Smit, Peter Beense, John de Bever en Vinzzent.