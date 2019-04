Pijnlijke verjaardag voor Samantha Steenwijk

Haar hand is vuurrood, zo laat ze zien op Instagram. Samantha had een aanvaring met de Qooker-kraan en kreeg daardoor gloeiend heet water over zich heen. Ze vraag haar fans om hulp. „Iemand tips voor brandwonden? #Auw.”

Gelukkig was er ook vrolijker nieuws voor de zangeres op haar verjaardag: ze maakte bekend mee te mogen doen aan de Beste Zangers. Ook onder andere Henk Poort en Tim Akkerman zullen te zien zijn in het nieuwe seizoen.